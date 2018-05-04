Цонга: не думал о завершении карьеры, нет никакого срока, когда нужно уходить

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга рассказал о своём физическом состоянии после травмы колена. 33-летний спортсмен не успел восстановиться после операции, в связи с чем был вынужден сняться с турниров в Мадриде и Риме.

«Я всё ещё восстанавливаюсь. Мне нужно время на это, я не могу ускорить данный процесс. Пока я не знаю, когда смогу вернуться на корт. Я тренируюсь, играю, начинаю больше двигаться, начинаю чувствовать уверенность в своём колене. Но никогда не знаешь, что будет дальше после травмы. Я не принимал никаких решений о завершении карьеры. Нет никакого срока или даты, когда я должен уходить», — цитирует Цонгу Le Parisien.