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Томлянович обыграла Крунич в полуфинале турнира в Рабате

Томлянович обыграла Крунич в полуфинале турнира в Рабате
Теннис / WTA

Представительница Австралии Айла Томлянович вышла в финал турнира категории International в Рабате (Марокко), обыграв теннисистку из Сербии Александру Крунич со счётом 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Крунич выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и 3 раза взяла чужую подачу. У Томлянович 2 ошибки на подаче и 9 упущенных брейк-пойнтов, австралийка обошлась без эйсов.

В финале Томлянович встретится либо с бельгийкой Элисе Мертенс (1), либо с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй (8).

Рабат 2018. 1/2 финала
04 мая 2018 года, пятница. 16:10 МСК
Айла
Томлянович
Александра
Крунич
7:5 6:2
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