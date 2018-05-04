Томлянович обыграла Крунич в полуфинале турнира в Рабате

Представительница Австралии Айла Томлянович вышла в финал турнира категории International в Рабате (Марокко), обыграв теннисистку из Сербии Александру Крунич со счётом 7:5, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Крунич выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и 3 раза взяла чужую подачу. У Томлянович 2 ошибки на подаче и 9 упущенных брейк-пойнтов, австралийка обошлась без эйсов.



В финале Томлянович встретится либо с бельгийкой Элисе Мертенс (1), либо с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй (8).

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