Феррер, пропускающий турнир в Мадриде, впервые стал отцом

В семье испанского теннисиста Давида Феррера произошло пополнение.



Марта Торнел, супруга 36-летнего спортсмена, родила мальчика, которого назвали Лео. Счастливый отец опубликовал фотографию младенца. Давид и Марта сыграли свадьбу в ноябре 2015 года, а через два года стало известно, что они ждут ребёнка.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Давида Феррера.



Ранее стало известно, что испанец впервые за 16 лет пропустит турнир в Мадриде. Впервые спортсмен дебютировал в столице Испании ещё в 2003 году. За это время он дважды доходил до полуфинала.