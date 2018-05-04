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Феррер, пропускающий турнир в Мадриде, впервые стал отцом

Феррер, пропускающий турнир в Мадриде, впервые стал отцом
Теннис / ATP

В семье испанского теннисиста Давида Феррера произошло пополнение.

Марта Торнел, супруга 36-летнего спортсмена, родила мальчика, которого назвали Лео. Счастливый отец опубликовал фотографию младенца. Давид и Марта сыграли свадьбу в ноябре 2015 года, а через два года стало известно, что они ждут ребёнка.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Давида Феррера.

Ранее стало известно, что испанец впервые за 16 лет пропустит турнир в Мадриде. Впервые спортсмен дебютировал в столице Испании ещё в 2003 году. За это время он дважды доходил до полуфинала.

Феррер впервые за 16 лет пропустит турнир в Мадриде
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