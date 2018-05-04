Блинкова стала победительницей турнира в Рабате в парном разряде

Россиянка Анна Блинкова завоевала титул в парном разряде на грунтовом турнире в Рабате (Марокко). В решающем матче 19-летняя уроженка Москвы вместе с румынкой Иоаной-Ралукой Олару обыграла испанку Георгину Гарсия-Перес и венгерку Фанни Штолляр со счётом 6:4, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Победительницы допустили 7 двойных ошибок и упустили 10 брейк-пойнтов, они обошлись без подач навылет. На счету испано-венгерского дуэта 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта.

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