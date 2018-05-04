А. Зверев: с нетерпением жду игры с Чхун Хёном, это будет интересный матч

Немец Александр Зверев (3) поделился эмоциями после победы над соотечественником Яном-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:2. Этот успех позволил 21-летнему спортсмену выйти в полуфинал турнира в Мюнхене. Следующим соперником уроженца Гамбурга стал южнокореец Чхун Хён (4).



«Это был отличный матч с первого и до последнего розыгрыша. Я начал поединок с реализованного брейк-пойнта, что придало мне уверенности. Удалось проявить себя с точки зрения подачи и действий на задней линии. Я уступил Чхун Хёну в пяти сетах во время Australian Open. С нетерпением жду новой баталии, которая обещает быть безумно интересной», — цитирует немца официальный сайт ATP.

Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.