Победы Мертенс и Томлянович — в обзоре полуфиналов турнира в Рабате

Представительница Австралии Айла Томлянович вышла в финал турнира категории International в Рабате (Марокко), обыграв теннисистку из Сербии Александру Крунич со счётом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.

В финале Томлянович встретится с бельгийкой Элисе Мертенс (1), которая обыграла Се Шувэй (8), представляющую Китайский Тайбэй, со счётом 6:0, 6:2. Матч длился 58 минут. На счету Мертенс 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов. У Се Шувэй нет ни эйсов, ни брейк-пойнтов, но при этом она отметилась 1 двойной ошибкой.