Младенович победила Вандевей в Мадриде, взяв второй сет под ноль

Француженка Кристина Младенович вышла во второй раунд турнира категории Premier Mandatory в Мадриде, победив американку Коко Вандевей (12) в двух сетах — 7:5, 6:0.



Теннисистки провели на корте полтора часа. Младенович 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Вандевей 1 эйс, 4 двойные и реализованные 2 брейк-пойнта из 2.



Следующей соперницей Младенович станет либо японка Наоми Осака, либо китаянка Чжан Шуай. Их поединок состоится в воскресенье, 6 мая.