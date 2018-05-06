Видеообзоры поражений Весниной и В. Уильямс, побед Свитолиной и Гарсии в Мадриде

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой (6) в первом круге турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) — 4:6, 2:6.
Эстонка Анетт Контавейт пробилась в Мадриде во второй круг, одержав волевую победу над американкой Винус Уильямс (8) — 3:6, 6:3, 6:2.
Француженка Каролин Гарсия (7) на старте соревнований сломила сопротивление словачки Доминики Цибулковой со счётом 6:1, 7:5.
Украинка Элина Свитолина (4) начала выступление на турнире в Мадриде с уверенной победы над француженкой Ализе Корне со счётом 6:2, 6:2.
Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.