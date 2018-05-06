Поражения Циципаса и Карреньо-Бусты в видеообзоре полуфиналов в Эшториле

Португалец Жоау Соуза в полуфинале турнира в Эшториле переиграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут.

За третий титул в карьере и первый в текущем сезоне 29-летний уроженец Гимарайеша, занимающий 68-е место в рейтинге АТР, поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо. 20-летний представитель США в своём полуфинале уверенно сломил сопротивление второй ракетки соревнований испанца Пабло Карреньо-Бусты — 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.