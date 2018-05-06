Азаренко выиграла первый матч на грунте за два года, победив Крунич

Белоруска Виктория Азаренко одержала победу в своём стартовом матче на турнире категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв сербку Александру Крунич в двух партиях — 6:3, 6:3. Это первая победа Виктории на грунте после двух выигранных матчей в Мадриде в 2016 году и первый матч на песчаном покрытии после «Ролан Гаррос» — 2016.



Поединок продолжался 1 час 20 минут. Азаренко выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Крунич 1 подача навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Двойных ошибок у Александры не было.



Следующей соперницей Виктории станет чешка Каролина Плишкова (6), победившая россиянку Елену Веснину.