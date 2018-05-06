Мугуруса стартовала с победы на турнире в Мадриде

Испанка Гарбинье Мугуруса стартовала с победы на грунтовом турнире категории Premier Mandatory в Мадриде. 3-я ракетка соревнований обыграла китаянку Пэн Шуай со счётом 6:4, 6:2.



Матч длился 1 час 39 минут. Испанка записала на свой счёт 5 подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта, она избежала двойных ошибок. Пэн Шуай, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, обошлась без эйсов, допустила 3 двойные ошибки и упустила 2 брейка.



Во втором круге Мугуруса, занимающая третье место в рейтинге WTA, встретится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) – Георгина Гарсия-Перес (Испания, WC).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.