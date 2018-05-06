Жоау Соуза завоевал третий титул в карьере, победив в Эшториле

Португалец Жоау Соуза стал победителем грунтового турнира категории ATP 250 в Эшториле. В решающем матче он оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо – 6:4, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Победитель выполнил 4 подачи навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 10, он обошёлся без двойных ошибок. Американец записал на свой счёт 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 упущенных брейк-пойнта.



Соуза, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, завоевал третий титул. В 2013 году он победил в Куала-Лумпуре, в 2015-м – в Валенсии.