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Жоау Соуза завоевал третий титул в карьере, победив в Эшториле

Жоау Соуза завоевал третий титул в карьере, победив в Эшториле
Теннис / ATP

Португалец Жоау Соуза стал победителем грунтового турнира категории ATP 250 в Эшториле. В решающем матче он оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо – 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Победитель выполнил 4 подачи навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 10, он обошёлся без двойных ошибок. Американец записал на свой счёт 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 упущенных брейк-пойнта.

Соуза, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, завоевал третий титул. В 2013 году он победил в Куала-Лумпуре, в 2015-м – в Валенсии.

Эшторил 2018. Финал
06 мая 2018 года, воскресенье. 17:40 МСК
Жоау
Соуза
Фрэнсис
Тиафо
6:4 6:4
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