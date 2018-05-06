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Вихлянцева проиграла Кр. Плишковой на старте турнира в Мадриде

Вихлянцева проиграла Кр. Плишковой на старте турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела пробиться во второй круг турнира в Мадриде. В стартовом поединке уроженка Волгограда уступила чешке Кристине Плишковой со счётом 4:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Россиянка выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. У 74-й ракетки мира 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Плишкова встретится с испанкой Саррой Соррибес-Тормо (WC), обыгравшей американку Мэдисон Кис (13).

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 19:00 МСК
Кристина
Плишкова
Наталья
Вихлянцева
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