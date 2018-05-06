Вихлянцева проиграла Кр. Плишковой на старте турнира в Мадриде

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела пробиться во второй круг турнира в Мадриде. В стартовом поединке уроженка Волгограда уступила чешке Кристине Плишковой со счётом 4:6, 4:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Россиянка выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. У 74-й ракетки мира 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов.



Во втором круге Плишкова встретится с испанкой Саррой Соррибес-Тормо (WC), обыгравшей американку Мэдисон Кис (13).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.