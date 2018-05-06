Азаренко: терпение — самое главное, что требуется от меня в течение года

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу в стартовом поединке на турнире в Мадриде. Уроженка Минска обыграла сербку Александру Крунич, отпраздновав первый успех на грунте с 2016 года.



«Мне необходимо набрать игровую форму, это вопрос времени. Я говорю одно и то же на протяжении каждого турнира, но это правда. Нужно проводить как можно больше матчей. Чувствую себя хорошо, но только игровой ритм позволит сохранить тонус на протяжении всего турнира. Я приехала в Мадрид, чтобы получать удовольствие. Мне хотелось бы поднять планку ожиданий, но я не могу сделать это. Нужно проявить терпение – это самое главное, что требуется от меня в течение года», — цитирует спортсменку официальный сайт WTA.



Следующей соперницей Виктории станет чешка Каролина Плишкова (6), победившая россиянку Елену Веснину.