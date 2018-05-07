Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Соуза: для каждого португальца победа дома — это особенное событие

Соуза: для каждого португальца победа дома — это особенное событие
Теннис / ATP

Португалец Жоау Соуза поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в Эшториле. В решающем матче он оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо – 6:4, 6:4.

«Это просто удивительно. Моя мечта сбылась. Для каждого португальца победа дома — это особенное событие. Я знаю, как упорно трудились организаторы, чтобы турнир был одним из лучших в мире. Зрители также были просто невероятны.

Гейм при счёте 5:4 в первом сете придал мне уверенности. Фрэнсис не сумел сделать брейк, когда я подавал на сет. После этого я заиграл увереннее. В целом я сегодня продемонстрировал прекрасный теннис", — цитирует Соузу официальный сайт тура.

Жоау Соуза завоевал третий титул в карьере, победив в Эшториле
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент