Тиафо: вся Португалия болела за Соузу

Американец Фрэнсис Тиафо прокомментировал поражение в финале турнира в Эшториле от португальца Жоау Соузы со счётом 4:6, 4:6.

«Я знаю, что это большой успех для Соузы. Вся страна болела за него. Он чувствовал поддержку с начала недели. Здесь даже есть билборды с его изображением. Уверен, что он всю свою карьеру мечтал выиграть этот турнир. В финале он играл слишком хорошо, и зрители его поддерживали. Мне пришлось нелегко. Я никак не мог войти в игру. Но я рад за соперника. Жоау — один из самых приятных игроков тура, я его очень уважаю.

Я сегодня чувствовал себя не лучшим образом. Соперник полностью меня переиграл. Во многих моментах я действовал слишком коротко и в целом и близко сыграл не так, как в предыдущих матчах. Жоау воспользовался своим преимуществом и сыграл так, как хотел. Мне было непросто, я никак не мог включиться в борьбу", — цитирует Тиафо официальный сайт тура.

Жоау Соуза завоевал третий титул в карьере, победив в Эшториле