Кузнецова: если буду проигрывать и дальше, задумаюсь о завершении карьеры

Российская теннисистка Светлана Кузнецова после поражения в первом круге турнира в Мадриде от Петры Мартич (4:6, 2:6) призналась, что негативные результаты могут подтолкнуть её к окончанию карьеры.

«Я очень далека от нужной формы, только возвращаюсь после операции и пока сосредоточена на том, чтобы вернуть свою форму и уверенность в собственных силах. Я впервые перенесла операцию, мне нужно время. Это тяжело: моя кисть, да и я сама не готова на сто процентов. Но я должна стараться до тех пор, пока не наступит время завершить карьеру.

Я ставлю для себя задачу играть ещё два-три года, но я при этом должна добиваться хороших результатов. Если я продолжу проиграть, я не думаю, что буду долго оставаться в теннисе», — цитирует Кузнецову Punto de Break.