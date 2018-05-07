17 эйсов помогли Раоничу обыграть Киккера в первом круге турнира в Мадриде

Канадский теннисист Милош Раонич стартовал с победы на грунтовом турнире категории «Мастерс-1000» в Мадриде. В первом круге он обыграл аргентинца Николаса Киккера (Q) со счётом 6:3, 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. 24-я ракетка мира выполнил 17 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и 3 раза взял чужую подачу. На счету Киккера 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк.



За выход в третий круг Раонич поспорит с болгарином Григором Димитровым, получившим от организаторов третий номер посева.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.