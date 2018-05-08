Мирза намерена выступить на Олимпиаде в Токио

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира в паре Саня Мирза из Индии, в апреле объявившая о своей беременности, сообщила, что хотела бы выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

«Олимпиада 2020 года ещё нескоро, но она является моей целью. Я много раз говорила, что мы, теннисисты, сами хотели бы знать, что жизнь подарит нам завтра. Но, думаю, выполнить задачу реально. Однако сначала моим приоритетом является возвращение в теннис после родов. Беременность придаёт мне сил.

Я не играла с середины октября, так что пропустила уже полгода. Мне все рекомендовали отдохнуть. Не могу сказать, что это идеально, но всё хорошо", — цитирует Мирзу Olympic Channel.