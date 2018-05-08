Возняцки: думаю, на грунте шансы у большинство теннисисток равны

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от победы над австралийкой Эшли Барти во втором круге турнира в Мадриде со счётом 6:2, 4:6, 6:4 и оценила свою следующую соперницу — голландку Кики Бертенс.

«Эшли играла невероятно здорово. В какой-то момент она вообще перестала ошибаться. Ход игры изменился после того, как я попала в трос, и у меня ещё остались шансы на спасение, так как счёт не стал 2:5 в третьем сете. Тогда всё изменилось. Я боролась и смогла отлично сыграть на своей подаче.

Думаю, можно найти немало позитивных моментов. Мы обе играли отлично. Я выиграла первый сет 6:2, но у меня просто проходило большинство важных ударов. Даже когда я уступала 0:40, я всё равно отыгрывалась. Во второй партии я плохо провела лишь один гейм, когда вела 4:3 и подавала. Я допустила двойную ошибку. Но Барти тогда отлично сыграла. Хотелось, конечно, победить в двух сетах.

Эшли прекрасно подавала, но я ей не уступала. Я отлично двигалась. Она выполняла мощные удары. Уверена, что в будущем мы о ней будем слышать часто.

Матч с Бертенс также будет непростым. У неё мощная подача и удар с форхенда. Ей нравится играть на грунте. У меня непростая сетка, но она для всех такая. Важно лишь продолжать бороться за победу. Это всё, что я могу делать. Думаю, на грунте шансы у большинство теннисисток равны. У многих будут шансы.

В прошлом году я играла в финалах на грунте. Несколько лет назад я доходила до финала в Штутгарте. Был год, когда я вообще на грунте не играла. Это часть прогресса. Грунт не относится к числу моих любимых покрытий, но я могу хорошо играть на нём. Важен лишь правильный психологический настрой", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.