Донской отыграл 19 из 20 брейк-пойнтов и одолел Циципаса на «Мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Евгений Донской (Q) пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в трёх сетах одолев грека Стефаноса Циципаса (WC) со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 2 часа 41 минуту. Евгений 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 20.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Донской — Циципас в Мадриде.

За выход в третий круг соревнований в Мадриде Донской поспорит с представителем Германии Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.

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