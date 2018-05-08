Вердаско победил Лоренци и встретится с Л. Майером в Мадриде

Испанец Фернандо Вердаско стал участником второго раунда турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде, обыграв итальянца Паоло Лоренци в двух партиях — 7:5, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 27 минут. Вердаско выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 6. В активе Лоренци 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Ни подач навылет, ни двойных у Паоло не было.
Следующим оппонентом Фернандо будет аргентинец Леонардо Майер, который в двух сетах победил итальянца Фабио Фоньини (16).
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