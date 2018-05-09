22 эйса помогли Иснеру победить Харрисона во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Американец Джон Иснер (7) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде на двух тай-брейках переиграл своего соотечественника Райана Харрисона со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. 33-летний уроженец Гринсборо, занимающий девятое место в рейтинге АТР, исполнил 22 эйса и допустил 2 двойные ошибки. Райан 9 раз подал навылет при при 2 двойных. Зрители не увидели ни одного брейк-пойнта.

Следующим оппонентом Иснера станет уругваец Пабло Куэвас, одолевший испанца Альберта Рамос-Виньоласа.

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