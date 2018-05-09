Лопес: не собираюсь завершать карьеру, планирую выступать в следующем сезоне

36-летний испанский теннисист Фелисьяно Лопес отметил, что пока не планирует завершать спортивную карьеру.



«Мне часто задают вопрос по поводу возможного завершения карьеры. На протяжении длительного времени я не ставил перед собой долгосрочную цель. Когда мне исполнилось 30 лет, задача состояла в том, чтобы провести один сезон, потом — ещё один и так далее. Я чувствовал, что способен играть, поскольку не испытывал физических проблем. Могу вас заверить, что буду выступать и в следующем сезоне», — цитирует Лопеса Tennis World USA.

Лопес установил рекорд по количеству сыгранных «Мастерсов» в одиночном разряде