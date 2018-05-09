Шарапова: вряд ли кто-то вспомнит наш матч с Младенович спустя много лет

Россиянка Мария Шарапова поделилась эмоциями от победы над француженкой Кристиной Младенович со счётом 6:3, 6:2 в третьем круге турнира в Мадриде. Напомним, Кристина публично радовалась дисквалификации Марии за нарушение антидопинговых правил и называла её обманщицей.

«Я не думаю, что имеет значение то, что она или я говорили в прошлом. Важно то, что происходит на корте сейчас. Для меня самое главное — что я вышла в следующий круг. Важно то, что происходит сейчас. Не думаю, что в далёком будущем, когда мы будем ходить с палочкой, кто-то вспомнит наш матч в первом круге Уимблдона, сыгранный несколько лет назад, или полуфинал Штутгарта-2017, или матч в Мадриде. Эти матчи не останутся в истории, но помогают пробиться в ту стадию, на которой я хочу играть», — приводит слова Шараповой официальный сайт WТА.