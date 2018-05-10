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Тим сломил сопротивление Дельбониса во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Тим сломил сопротивление Дельбониса во втором круге «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде. Пятая ракетка соревнований обыграл аргентинца Федерико Дельбониса (Q) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. 7-я ракетка мира выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Дельбониса 4 двойные ошибки и 3 упущенных брейка, аргентинец обошёлся без эйсов.

За выход в четвертьфинал Тим поспорит с хорватом Борной Чоричем, ранее обыгравшим немца Яна-Леннарда Штруффа.

Мадрид (м) 2018. 2-й круг
09 мая 2018 года, среда. 22:05 МСК
Федерико
Дельбонис
Доминик
Тим
6:4 3:6 5:7
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