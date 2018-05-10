Тим сломил сопротивление Дельбониса во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде. Пятая ракетка соревнований обыграл аргентинца Федерико Дельбониса (Q) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.



Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. 7-я ракетка мира выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Дельбониса 4 двойные ошибки и 3 упущенных брейка, аргентинец обошёлся без эйсов.



За выход в четвертьфинал Тим поспорит с хорватом Борной Чоричем, ранее обыгравшим немца Яна-Леннарда Штруффа.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.