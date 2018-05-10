Шарапова: победа на «Ролан Гаррос» не зависит от одних лишь мощных ударов

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала тот факт, что в последнее время на Открытом чемпионате Франции побеждали теннисистки, которые отличаются мощными ударами.

«Помню, как смотрела полуфиналы прошлогоднего „Ролан Гаррос“, слушала комментаторов, которые говорили, что нужно играть очень разнообразно, быть отлично готовой физически, использовать вращение и глубину. ОК, это прекрасная новость для меня, если они знают, о чём говорят. Но в итоге турнир выигрывают теннисистки, которые славятся мощными ударами и подачей и не затягивают розыгрыши.

Но победа в турнире не определяется лишь твоей игрой. Важна адаптация и понимание того, что семь матчей могут пройти в разных условиях, на разных кортах, с разными соперницами. Дело не в игре, а в том, как ты приспосабливаешься, готовишься, как доходишь до второй недели. Также важно психологически адаптироваться к давлению, атмосфере, зрителям. Есть много факторов. Так что вопрос не одних лишь мощных ударах", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

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