Поражение Донского и победа Тима — в обзоре турнира в Мадриде

Российский теннисист Евгений Донской (Q) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух сетах уступив представителю Германии Александру Звереву (2) со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Евгений 1 раз подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Александра 4 эйса и 3 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Зверев поспорит с представителем Аргентины Леонардо Майером.

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде. Пятая ракетка соревнований обыграл аргентинца Федерико Дельбониса (Q) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.



Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. 7-я ракетка мира выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Дельбониса 4 двойные ошибки и 3 упущенных брейка, аргентинец обошёлся без эйсов.



За выход в четвертьфинал Тим поспорит с хорватом Борной Чоричем, ранее обыгравшим немца Ян-Леннарда Штруффа.