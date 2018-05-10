Гарсия: думаю, что мне удалось показать солидную игру

Француженка Каролин Гарсия (7) прокомментировала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 6:2, 6:3 в четвертьфинале турнира в Мадриде.



«Всегда непросто играть против таких соперников, как Карла. Она здорово играет в Испании, местные фанаты активно поддерживают её. Карла обрела уверенность после двух побед на старте соревнований, так что я находилась в не самых приятных условиях. Мне необходимо было сосредоточиться на собственной игре, чтобы добиться прогресса по сравнению с предыдущим поединком. Думаю, что показала солидную игру.



Я просто играю в свой теннис и двигаюсь от матча к матчу. Иногда всё проходит хорошо, порой бывают взлёты и падения. Сегодня я не смогла в полной мере воспользоваться предоставленными возможностями, но всё закончилось благополучно. Мне удалось сохранить спокойствие и выиграть поединок в двух партиях», — приводит слова Гарсии пресс-служба WTA.



За выход в финал соревнований в столице Испании Гарсия поспорит с победительницей поединка Мария Шарапова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды).

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.