Дель Потро: Лайович заставил меня допустить несколько ошибок в ключевые отрезки

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Мадриде. 4-я ракетка соревнований в напряжённой борьбе уступил представителю Сербии Душану Лайовичу (Q) со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (6:8).



«Лайович – очень сложный соперник. Он здорово играет на грунте. Своими действиями противник заставил меня допустить несколько ошибок, которые имели немаловажное значение, особенно это касается тай-брейка», — приводит слова дель Потро официальный сайт ATP.



Лайович впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-10 и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000».

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.