Мать Маррея: Энди не планирует завершать карьеру, он ещё способен на многое

Джуди Маррей, мать британского теннисиста Энди Маррея, рассказала о стремлении сына скорее вернуться на корт после операции на колене, которую он перенёс в январе 2018 года. Ранее появилась информация, согласно которой 30-летний Маррей может пропустить Уимблдон.

«Его целью всегда была готовность к сезону на траве. Держу пальцы скрещенными на удачу, чтобы так и получилось. Уверена, что, как только у него будут какие-либо новости, он их сразу сообщит. Сейчас в мужском теннисе так много сильных игроков, что никто не захочет возвращаться на корт, пока на сто процентов не готов. Но я не думаю, что есть какие-либо опасения за карьеру Энди, он ещё не сказал своего последнего слова в игре, готов и дальше проявлять себя», — сказала Джуди Маррей в эфире телешоу на британском ТВ.

Британский теннисист планировал вернуться на корт на турнирах в Глазго и Лафборо, но не сумел набрать необходимую форму. Первым в его календаре значится турнир в Розмалене (Нидерланды), который будет проходить с 11 по 17 июня.