Хирург-ортопед: возвращение Маррея к Уимблдону – самый оптимистичный сценарий

Авторитетный хирург-ортопед Джайлс Стэффорд прокомментировал процесс восстановления британского теннисиста Энди Маррея. Специалист сомневается, что спортсмен успеет восстановиться к Уимблдону после операции на бедре, перенесённой в январе.

«Когда Маррея оперировали, он говорил о планах вернуться на корт к Уимблдону. Хоть сама операция прошла успешно и Маррей проходит лучшую из возможных программ реабилитации, возвращение к Уимблдону является самым оптимистичным прогнозом. Начало тренировок в полноценном режиме через 4-6 месяцев после операции – хороший показатель. Но он хочет уже играть в этот срок.

Я не вижу причин, почему Маррей не сможет вернуться к своей форме, которая была у него до травмы. Но он сам говорил, что не начнёт играть, пока не будет полностью готов.

Если летом он почувствует, что ещё не готов, то лучше отложить возвращение. Это пойдёт на пользу бедру», — цитирует Стэффорда Tennis World USA.