Открытый чемпионат Японии по теннису 2018 года пройдёт в олимпийском комплексе

Организаторы турнира серии ATP 500 в Токио сообщили, что в 2018 году соревнования будут проводиться в другом комплексе. Ранее турнир проходил в Ariake Tennis Forest Park, открытом в 1987 году. На этот раз соревнования будет принимать комплекс Musashino Forest Sport Plaza, построенный к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Ariake Park будет реконструирован, работы продлятся около года. Пока не известно, вернётся открытый чемпионат Японии по теннису в прежний комплекс после реновации или будет и дальше проводиться на олимпийском объекте.

В этом году турнир будет проходить с 1 по 7 октября. Действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.