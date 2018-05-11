Макарова и Веснина вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина, посеянные на турнире в Мадриде (Испания) в парном разряде под первым номером, вышли в финал, обыграв представительницу Словении Андрею Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес (7) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Россиянки совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

В финале соревнований в столице Испании олимпийские чемпионки 2016 года поспорят с победительницами матча Тимя Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция, 3) — Андреа Главачкова (Чехия) / Барбора Стрыцова (Чехия, 2).

Макарова и Веснина пробились в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде