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Бертенс разгромила Гарсию и вышла в финал турнира в Мадриде

Бертенс разгромила Гарсию и вышла в финал турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс вышла в финал турнира категории Premier Mandatory, который проходит на грунтовых кортах Мадрида. В полуфинале она обыграла француженку Каролин Гарсию (7) со счётом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. 20-я ракетка мира выполнила 3 подачи навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Гарсии, занимающей седьмую строчку в мировом рейтинге, нет ни эйсов, ни двойных ошибок, ни реализованных брейк-пойнтов.

В решающем поединке Бертенс встретится с победительницей чешского противостояния Каролина Плишкова (6) – Петра Квитова (10). Призовой фонд соревнований превышает $ 7 млн.

Мадрид (ж) 2018. 1/2 финала
11 мая 2018 года, пятница. 16:45 МСК
Каролин
Гарсия
Кики
Бертенс
2:6 2:6
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