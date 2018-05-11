Бертенс разгромила Гарсию и вышла в финал турнира в Мадриде

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс вышла в финал турнира категории Premier Mandatory, который проходит на грунтовых кортах Мадрида. В полуфинале она обыграла француженку Каролин Гарсию (7) со счётом 6:2, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. 20-я ракетка мира выполнила 3 подачи навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Гарсии, занимающей седьмую строчку в мировом рейтинге, нет ни эйсов, ни двойных ошибок, ни реализованных брейк-пойнтов.
В решающем поединке Бертенс встретится с победительницей чешского противостояния Каролина Плишкова (6) – Петра Квитова (10). Призовой фонд соревнований превышает $ 7 млн.
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