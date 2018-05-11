Андерсон: я очень хотел изменить негативную тенденцию и выйти в полуфинал

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (6) прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира в Мадриде. Уроженец Йоханнесбурга сделал это с 11-й попытки, обыграв серба Душана Лайовича со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.



«Если быть честным, мне кажется, что я проделал хорошую работу. У меня было много причин, чтобы думать о своих неудачах в четвертьфинальных поединках «Мастерсов». Дважды я проигрывал на тай-брейке третьей партии, в одном поединке упускал матчболы. Я понимал, что сегодня у меня есть возможность изменить негативную тенденцию. Мне просто нужно было сосредоточиться на собственной работе. Если начинать думать о прошлом, то тяжело рассчитывать на успешный результат, но это хорошая мотивация. Я очень хотел изменить расклад и выйти в полуфинал. Такую цель я поставил перед собой», — приводит слова Андерсона официальный сайт ATP.



За выход в финал соревнований Андерсон поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 5).

Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.