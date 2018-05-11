Тим — третий теннисист, обыгравший Надаля на грунте не менее трёх раз

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) вышел в полуфинал «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Мадрида. Со счётом 7:5, 6:3 он обыграл первую ракетку мира – испанца Рафаэля Надаля.



24-летний спортсмен стал третьим теннисистом, кому удалось обыграть Надаля не менее трёх раз на грунтовом покрытии. В 2016 году австриец победил испанца в Буэнос-Айресе, а в прошлом сезоне – в Риме. Чаще остальных на грунте Надаль проигрывал сербу Новаку Джоковичу (7 раз), трижды уроженца Манакора обыгрывал аргентинец Гастон Гаудио.



За выход в финал соревнований в столице Испании Тим поспорит с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (6).

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