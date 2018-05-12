Шарапова: после Индиан-Уэллса хотела изменить что-то и продолжать работать

Россиянка Мария Шарапова рассказала о настрое перед стартом грунтового сезона, когда она проиграла три матча подряд, а также снялась с турниров в Дубае и Майами из-за проблем со здоровьем.



«Мне было очень нелегко. Я хотела изменить что-то, выбраться из ямы, продолжать работать. Думаю, такой настрой, такой взгляд на вещи помогает. В нашем виде спорта, который является очень эгоистичным, важно самой принимать правильные решения. Думаю, все в теннисе стараются использовать любые мелочи, чтобы прогрессировать. Но, конечно, всегда приятнее играть, когда ты можешь просто брать ракетку в руки и идти на корт, не беспокоясь ни о чём другом. К сожалению, так получается не всегда, но когда получается — это здорово помогает», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.