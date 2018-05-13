Видеообзор побед Тима и А. Зверева в полуфинальных матчах в Мадриде

Австриец Доминик Тим (5), накануне нанёсший испанцу Рафаэлю Надалю (1) первое поражение на грунте за год и лишивший его первой строчки рейтинг-листа, вышел в финал «Мастерс 1000» в Мадриде, уверенно обыграв южноафриканца Кевина Андерсона (6) — 6:4, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 25 минут. Тим выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Андерсона 4 подачи навылет, 1 двойная и 3 упущенных брейк-пойнта.

Соперником Тима стал немец Александр Зверев (2), уверенно победивший в полуфинальном матче канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 6:1.



Поединок продолжался 57 минут. Зверев дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал все 4 заработанных брейк-пойнта. На счету Шаповалова 1 двойная. Ни эйсов, ни брейк-пойнтов у канадского теннисиста не было.