А. Зверев обыграл Тима и стал победителем «Мастерса» в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде. В финальном матче вторая ракетка соревнований обыграл австрийца Доминика Тима, посеянного под пятым номером, со счётом 6:4, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Уроженец Гамбурга выполнил 1 подачу навылет, обошёлся без двойных ошибок и 2 раза взял чужую подачу. На счету Тима 2 эйса и двойные ошибки, у него нет реализованных брейк-пойнтов.



Зверев завоевал восьмой титул в карьере и второй по ходу нынешнего сезона. Перед турниром в Мадриде 21-летний теннисист победил на соревнованиях в Мюнхене.

Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.