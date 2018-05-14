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Бедене обыграл Мюллера на старте турнира в Риме

Бедене обыграл Мюллера на старте турнира в Риме
Теннис / ATP

Словенский теннисист Аляж Бедене вышел во второй круг «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Рима. В стартовом поединке он обыграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. Бедене выполнил 7 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 35-й ракетки мира 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 8 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Бедене, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном, посеянным под седьмым номером.

Рим (м) 2018. 1-й круг
14 мая 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Аляж
Бедене
Жиль
Мюллер
6:4 6:4
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