Бедене обыграл Мюллера на старте турнира в Риме

Словенский теннисист Аляж Бедене вышел во второй круг «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Рима. В стартовом поединке он обыграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера со счётом 6:4, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. Бедене выполнил 7 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 35-й ракетки мира 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 8 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в третий круг Бедене, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном, посеянным под седьмым номером.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.