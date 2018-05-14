Канепи в своём первом матче с марта обыграла Розателло на турнире в Риме

Эстонская теннисистка Кайя Канепи (Q), не выступавшая на турнирах WTA с марта из-за травмы, вышла во второй круг соревнований в Риме (Италия), обыграв хозяйку кортов Камиллу Розателло (WC) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Кайя 1 раз подала навылет и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в столице Италии Канепи поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 9) — Барбора Стрыцова (Чехия).