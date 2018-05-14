Нисикори: выигрыш первого сета придал мне уверенности

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал свою победу в первом круге турнира серии «Мастерс» в Риме над представителем Испании Фелисьяно Лопесом со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

«Это был непростой матч. На корте было ветрено, а соперник часто использовал резаные удары и прекрасно подавал. К счастью, мне удалось выиграть первый сет. Это придало мне уверенности, и я стал играть лучше», — приводит слова Нисикори официальный сайт тура.

За выход в третий круг Нисикори поспорит с болгарином Григором Димитровым.