Вихлянцева в трёх сетах уступила Гавриловой в Риме, девушки сделали 16 брейков

Россиянка Наталья Вихлянцева (Q) в трёх партиях проиграла выступающей за Австралию Дарье Гавриловой на старте турнира категории Premier 5 в Риме (Италия) — 7:5, 4:6, 3:6.



Поединок продолжался 2 часа 36 минут. Гаврилова выполнила 2 эйса, допустила 10 двойных ошибок и использовала 9 брейк-пойнтов из 13. На счету Вихлянцева 1 подача навылет, 1 двойная и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.



Во втором круге Гаврилова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), которая на правах высокосеяной теннисистки пропускала первый раунд.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.