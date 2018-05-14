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Вихлянцева в трёх сетах уступила Гавриловой в Риме, девушки сделали 16 брейков

Вихлянцева в трёх сетах уступила Гавриловой в Риме, девушки сделали 16 брейков
Теннис / WTA

Россиянка Наталья Вихлянцева (Q) в трёх партиях проиграла выступающей за Австралию Дарье Гавриловой на старте турнира категории Premier 5 в Риме (Италия) — 7:5, 4:6, 3:6.

Поединок продолжался 2 часа 36 минут. Гаврилова выполнила 2 эйса, допустила 10 двойных ошибок и использовала 9 брейк-пойнтов из 13. На счету Вихлянцева 1 подача навылет, 1 двойная и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Во втором круге Гаврилова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), которая на правах высокосеяной теннисистки пропускала первый раунд.

Рим (ж) 2018. 1-й круг
14 мая 2018 года, понедельник. 17:15 МСК
Дарья
Гаврилова
Наталья
Вихлянцева
5:7 6:4 6:3
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