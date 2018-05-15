Крунич: я вообще не знала, что меня ждёт в матче с Винчи

Сербка Александра Крунич прокомментировала свою победу над итальянкой Робертой Винчи, для которой это был последний матч в карьере. Александра в первом круге турнира в Риме оказалась сильнее со счётом 2:6, 6:0, 6:3.

«Если готовиться к подобным ситуациям, то всё равно будешь думать о том, что это может быть последний турнир в карьере твоей соперницы. При этом ты начинаешь допускать недооценку, а это плохо. Я не видела, как Роберта тренировалась, и не видела, чтобы она много выступала в последнее время. Я вообще не знала, что меня ждёт», — приводит слова Крунич официальный сайт тура.

Винчи в своём последнем в карьере матче проиграла Крунич на турнире в Риме