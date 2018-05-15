Кузнецова, Квитова, Гаврилова поздравили Винчи с прекрасной карьерой

Теннисистки тура в социальных сетях прокомментировали решение 35-летний итальянки Роберты Винчи завершить карьеру. В своём последнем матче она проиграла сербке Александре Крунич на турнире в Риме со счётом 6:2, 0:6, 3:6.

«Это нелегко, потому что Роберта мне очень нравится. Я играла с ней трижды и хорошо её знаю. Она прекрасный человек, который всегда играет честно. Роберта — отличный пример и ролевая модель для всех. Здорово, что у неё была такая успешная карьера. Жаль, что ролевые модели вынуждены уходить из тура», — сказала Крунич.

«Навсегда запомню, как я тренировалась с Винчи в Риме и видела, насколько сильно её обожают болельщики. Невероятная карьера, потрясающий человек. Спасибо за улыбки и вдохновение», — написала Шелби Роджерс.

«Роби. Жаль, что я не могла быть на корте рядом с тобой сегодня. Я хотела обнять тебя и сказать, что ты прекрасный человек и игрок. Но мы знаем, что теннис — это ещё не всё. Желаю тебе всего лучшего в будущем. Будь счастлива, моя дорогая. Теннису тебя будет не хватать. Я тоже буду скучать», — написала Петра Квитова.

«Будем скучать по волшебному теннису Винчи. Я очень уважаю тебя», — сообщила Дарья Гаврилова.

«Кумир! Я буду скучать по тебе», — написала Светлана Кузнецова.

Винчи в своём последнем в карьере матче проиграла Крунич на турнире в Риме