Канал WTA представил видео тренировки Шараповой и Надаля

Российская теннисистка Мария Шарапова в преддверии старта на турнире в Риме (Италия) потренировалась с испанцем Рафаэлем Надалем.

Официальный канал WTA в YouTube опубликовал новое видео тренировки.

После тренировки Мария написала в «Твиттере», что «провела две минуты на корте с величайшим игроком всех времён Рафаэлем Надалем».

В первом круге турнира в Риме Шарапова сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Барти в Риме.

Шарапова: я провела 2 минуты на корте с величайшим игроком всех времён — Надалем