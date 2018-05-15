Канал WTA представил видео тренировки Шараповой и Надаля

Российская теннисистка Мария Шарапова в преддверии старта на турнире в Риме (Италия) потренировалась с испанцем Рафаэлем Надалем.
Официальный канал WTA в YouTube опубликовал новое видео тренировки.
После тренировки Мария написала в «Твиттере», что «провела две минуты на корте с величайшим игроком всех времён Рафаэлем Надалем».
В первом круге турнира в Риме Шарапова сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Барти в Риме.
Шарапова: я провела 2 минуты на корте с величайшим игроком всех времён — Надалем
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.