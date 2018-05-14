Шарапова: я провела 2 минуты на корте с величайшим игроком всех времён — Надалем

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что в преддверии старта на турнире в Риме (Италия) она смогла немного потренироваться с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Две минуты на корте с величайшим игроком всех времён Рафаэлем Надалем. Выполнила одну из жизненных целей. Я так нервничала», — написала Шарапова в своём «твиттере».
В первом круге турнира в Риме Шарапова сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти. Надаль во втором раунде встретится либо со своим соотечественником Фернандо Вердаско, либо с боснийцем Дамиром Джумхуром.
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
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