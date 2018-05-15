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Димитров: очевидно, что сейчас я не в лучшем состоянии

Димитров: очевидно, что сейчас я не в лучшем состоянии
Теннис / ATP

Болгарин Григор Димитров оценил свою форму перед стартом на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме. Его первым соперником будет японец Кей Нисикори.

«Я хорошо себя чувствую сейчас. Я провожу тренировки на корте в Риме и стараюсь найти свой ритм. Мне кажется, я выполняю хорошие удары, но пока своей игры я не нашёл. Очевидно, что сейчас я не в лучшем состоянии, но постараюсь адаптироваться к условиям. Надеюсь, мне удастся улучшить уровень своей игры по ходу турнира.

У меня нет целей на грунтовый сезон. Я чувствую, что играю нестабильно и допускаю ошибки там, где не должен этого делать. Мне не хватает баланса, но это нормально. Важно проходить через такие моменты, анализировать, что я могу сделать для улучшения ситуации. Я настроен позитивно. Мне просто нужно больше концентрироваться на своей игре сейчас", — цитирует Димитрова Tennis World USA.

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