Чорич снялся с матча с Циципасом в Риме после пяти геймов

Грек Стефанос Циципас (Q) прошёл во второй круг турнира категории «Мастерс 1000» в Риме за счёт отказа хорвата Борны Чорича в середине первой партии, при 4:1 в пользу Стефаноса. Причиной снятия Борны стали проблемы в области шеи.



Теннисисты успели провести на корте 22 минуты. Циципас выполнил 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Чорича 1 подача навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у него не было.



Во втором круге Циципас сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (5).